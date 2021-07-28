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Старший тренер юношеской сборной Казахстана по ММА Исентаев перед чемпионатом мира: «Подготовка прошла по плану»

Юношеская сборная Казахстана по ММА с 13 по 26 июля провела учебно-тренировочные сборы в Алматинской области на базе центра олимпийской подготовки, после чего вылетели в Софию, где пройдет чемпионат мира в трех возрастных категориях.

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