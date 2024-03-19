Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

Смоленскэнерго напоминает о сервисах компании для получения информации

Смоленскэнерго напоминает о сервисах компании для получения информации

Смоленскэнерго напоминает о реализованных сервисах компании для получения информации: Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании ПАО «Россети Центр» www.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх