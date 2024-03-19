Смоленскэнерго напоминает о сервисах компании для получения информации

Смоленскэнерго напоминает о реализованных сервисах компании для получения информации: Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании ПАО «Россети Центр» www.