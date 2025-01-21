Налоговая требует признать банкротом химико-фармацевтический завод в Усолье-Сибирском

Федеральная налоговая служба России повторно обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о признании банкротом АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» из-за задолженности в 333,7 млн рублей по обязательным платежам и страховым взносам, пишет ТАСС.
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