Налоговая требует признать банкротом химико-фармацевтический завод в Усолье-Сибирском

Федеральная налоговая служба России повторно обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о признании банкротом АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» из-за задолженности в 333,7 млн рублей по обязательным платежам и страховым взносам, пишет ТАСС.