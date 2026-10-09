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Подведены итоги работы совместного штаба Комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра с начала 2026 года

Подведены итоги работы совместного штаба Комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра с начала 2026 года

Штаб по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

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