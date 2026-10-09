Подведены итоги работы совместного штаба Комплекса городского хозяйства и московского Управления Росреестра с начала 2026 года

Штаб по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Альпинист, осужде...
- Макроны вновь под...
- ЛС Мигранты в России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым