Мы продолжаем разговор о старинных растениях, подразумевая те из них, которые владели умами и чувствами цветоводов в XIX-XX вв, а потом по различным причинам уступили первенство новым видам, уйдя в тень.
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