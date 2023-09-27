Учебно-методический сбор по медицинской подготовке с сотрудниками групп задержания подразделений охраны Могилевской области.

26 сентября 2023 года сотрудниками Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ оказана помощь в организации и проведении учебно-методического сбора по оказанию первой доврачебной помощи на месте чрезвычайного происшествия .
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