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Царьград

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Ивлеева записала видео с извинениями за "голую вечеринку" и пообещала пожертвовать выручку с неё

Ивлеева записала видео с извинениями за "голую вечеринку" и пообещала пожертвовать выручку с неё

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решилась выступить с заявлением в связи со скандалом вокруг её "голой вечеринки", на которой присутствовали многие знаменитые людиАнастасия Ивлеева опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram*, в которой извинилась за проведение мероприятия, которое окрестили "голой вечеринкой" за развратные костюмы гостей.

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вылитый литой
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