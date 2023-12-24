Ивлеева записала видео с извинениями за "голую вечеринку" и пообещала пожертвовать выручку с неё

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решилась выступить с заявлением в связи со скандалом вокруг её "голой вечеринки", на которой присутствовали многие знаменитые людиАнастасия Ивлеева опубликовала видеозапись на своей странице в Instagram*, в которой извинилась за проведение мероприятия, которое окрестили "голой вечеринкой" за развратные костюмы гостей.