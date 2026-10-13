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Аргументы и Факты

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IT-эксперт Ситнов назвал приборы в доме, ухудшающие сигнал Wi-Fi

IT-эксперт Ситнов назвал приборы в доме, ухудшающие сигнал Wi-Fi

Самые часто используемые Wi-Fi-роутеры работают на одной с большинством устройств умного дома частоте, из-за этого может ухудшаться сигнал, сообщил «360» преподаватель программирования, IT- специалист Кирилл Ситнов.

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