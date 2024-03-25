AP: Трамп узнает о способе взыскания с него судом 457 миллионов долларов

В понедельник, 25 марта, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп узнает о способе, за счет которого с него судом штата Нью-Йорк будет взыскано 457 миллионов долларов в соответствии с обвинением в мошенничестве при ведении бизнеса.