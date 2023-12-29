Социолог Янг заявил о способности молодежи США сменить внешнюю политику страны

Молодое население США отказывается от военного конфликта как варианта внешней политики. Оно не приемлет позиции нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом, что может в какой-то момент изменить внешнеполитический курс страны, пишет в статье для The Hill президент отдела опросов в Ipsos Клиффорд Янг.