Падение ступени Falcon 9 на Луну станет «экспериментом»: SpaceX и NASA ищут способ избежать повторения

Разгонный блок от миссии Firefly Aerospace и ispace массой около 4 тонн столкнётся с поверхностью 5 августа у кратера Эйнштейн с энергией до 3 тонн тротила и создаст новый кратерВерхняя ступень ракеты Falcon 9, использованная при запуске лунной миссии Firefly Aerospace и ispace в январе 2025 года, должна столкнуться с Луной 5 августа.