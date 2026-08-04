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Падение ступени Falcon 9 на Луну станет «экспериментом»: SpaceX и NASA ищут способ избежать повторения

Падение ступени Falcon 9 на Луну станет «экспериментом»: SpaceX и NASA ищут способ избежать повторения

Разгонный блок от миссии Firefly Aerospace и ispace массой около 4 тонн столкнётся с поверхностью 5 августа у кратера Эйнштейн с энергией до 3 тонн тротила и создаст новый кратерВерхняя ступень ракеты Falcon 9, использованная при запуске лунной миссии Firefly Aerospace и ispace в январе 2025 года, должна столкнуться с Луной 5 августа.

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