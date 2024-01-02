Боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя

Жительнице Белгорода Ольге Гарибановой поступил звонок от неизвестного с Украины. Собеседник неоднократно оскорбил ее и пообещал, что россияне «ответят за Марьинку», которая была освобождена силами ВС РФ.
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