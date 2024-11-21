Бобруйчанин приходил в гости к приятелю и воровал токены - за месяц похитил крипты на 64 тысячи рублей.

Изображение: Шедеврум23-летний житель Бобруйска, находясь в гостях у приятеля из Могилева обнаружил, что в ноутбуке знакомого имеется доступ к ресурсу, на котором осуществляются биржевые торги, а также криптокошелькам, оформленным на могилевчанина.