Бобруйчанин приходил в гости к приятелю и воровал токены - за месяц похитил крипты на 64 тысячи рублей.

Изображение: Шедеврум23-летний житель Бобруйска, находясь в гостях у приятеля из Могилева обнаружил, что в ноутбуке знакомого имеется доступ к ресурсу, на котором осуществляются биржевые торги, а также криптокошелькам, оформленным на могилевчанина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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