Фотографии Костромы. Поездка к Волге в июне Давно я не был в Костроме. Лет десять назад у меня была идея объехать города Золотого кольца — потратил неделю отпуска и получил море осенних фотографий.
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