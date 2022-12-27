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РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря

РФС перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

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