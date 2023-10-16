РАН: На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук поделились информацией о том, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 6 тысяч метров.
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