После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска, одновременно «музыканты» значительно продвинулись к центру города из его восточной части и штурмуют укрепы противника с севера и юга.
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