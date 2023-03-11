Военное обозрение

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После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

После занятия позиций в Артёмовске ЧВК «Вагнер» сразу создаёт несколько рядов эшелонированной обороны

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Артемовска, одновременно «музыканты» значительно продвинулись к центру города из его восточной части и штурмуют укрепы противника с севера и юга.

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