Ефимов: в Москве в 2024 году построили более 1 млн квадратных метров деловой недвижимости

В Москве в 2024 году построили более 1 млн кв. м деловой недвижимости за счёт городского бюджета и внебюджетных средств, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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