МАГАТЭ «действует не в том направлении» Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что представителям Украины нечего делать на Запорожской АЭС, поскольку каждый из них является потенциальным корректировщиком ударов украинской армии по атомной станции.
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