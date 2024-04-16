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Петербургский дневник

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Рогов: представители Украины могут стать корректировщиками ударов ВСУ по ЗАЭС

Рогов: представители Украины могут стать корректировщиками ударов ВСУ по ЗАЭС

МАГАТЭ «действует не в том направлении» Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что представителям Украины нечего делать на Запорожской АЭС, поскольку каждый из них является потенциальным корректировщиком ударов украинской армии по атомной станции.

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