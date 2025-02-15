Вооруженные силы РФ ударили по группе боевиков ВСУ в районе города Сумы. Они двигались со стороны границы с Россией, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии