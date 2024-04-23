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Депутат Петерсен: русофобия достигла значительных масштабов в Германии

Депутат Петерсен: русофобия достигла значительных масштабов в Германии

За последние годы русофобия в Германии достигла таких значительных масштабов, что нарушаются права не только иммигрантов из России, но и немцев с русскими корнями, заявила во время своего доклада на совещании ОБСЕ в Вене член президиума Vadar, депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен.

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