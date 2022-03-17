Кишечную палочку обнаружили специалисты в любимой приморцами рыбке

В морском порту изьяли партию сушено-соленого желтого полосатика из Вьетнама общим весом 15 тонн. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела исследования проб и выявила нарушения ТР "О безопасности рыбы и рыбной продукции", сообщает ИА UssurMedia.