Кишечную палочку обнаружили специалисты в любимой приморцами рыбке

В морском порту изьяли партию сушено-соленого желтого полосатика из Вьетнама общим весом 15 тонн. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора провела исследования проб и выявила нарушения ТР "О безопасности рыбы и рыбной продукции", сообщает ИА UssurMedia.
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