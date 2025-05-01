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Крымская газета

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Чек-лист на пикник: как правильно мариновать шашлык и куда поехать на природу в Крыму

Чек-лист на пикник: как правильно мариновать шашлык и куда поехать на природу в Крыму

«Шашлык женских рук не терпит!» Помните эту сакраментальную фразу из замечательного советского фильма? А вот что шашлык любит, так это красивые локации, дружеское общение и проверенные способы приготовления.

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