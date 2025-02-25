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На Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму, сломал позвоночник и умер

На Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму, сломал позвоночник и умер

Отдыхавший на Гоа российский турист выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник. По данным Telegram-канала Shot, травмы оказались очень тяжелыми: мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти.

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