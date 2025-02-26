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Царьград

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Трамп привлечет инвесторов в США: старт продаж "золотых карт" за $5 млн

Трамп привлечет инвесторов в США: старт продаж "золотых карт" за $5 млн

Дональд Трамп анонсировал продажу "золотых карт" стоимостью $5 млн для привлечения в США состоятельных иммигрантов.

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