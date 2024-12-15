Под Волгоградом завели дело на санитара по подозрению в избиении пациента

В Волгограской области возбудили уголовное дело против санитара, который, предположительно, избил пациента специализированного медучреждения, в результате чего он скончался, сообщает следственное управление СКР по региону.
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