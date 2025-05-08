По этим пяти признакам нарколог узнает, что человек часто пьет алкоголь

Как вы можете описать образ среднестатистического алкоголика? Что его выдает в первую очередь? Скорее всего, вы представили неопрятного мужчину с сильным перегаром, который в шутливой форме просит денег на опохмел.
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