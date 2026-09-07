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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о том, что Кайседо не играл с «Арсеналом»: «Мы слишком рано выпустили его с «Брайтоном» – не хочу повторять ошибку. После поражений легко говорить о недостающих игроках, я доволен имеющимися»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо оценил влияние отсутствия Мойзеса Кайседо на матч с «Арсеналом» (1:2) в 3-м туре АПЛ .

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