Силы ПВО за ночь сбили 448 беспилотников ВСУ над территорией России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 448 украинских беспилотников за ночь. Дроны сбили над 14 регионами, а также акваториями Каспийского и Черного морей.
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