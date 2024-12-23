В США призвали Трампа позвонить Путину и признать Россию опорой будущего мира

ВАШИНГТОН, 23 декабря, ФедералПресс. Победившему на выборах президента США Дональду Трампу рекомендовали разработать комплексный подход к отношениям с Россией, а не ограничиваться лишь стратегией разрешения конфликта между Россией и Украиной.
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