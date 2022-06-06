Хоккеисты Северного флота сыграют с командой ВДВ на чемпионате ВС РФ в Санкт-Петербрге

Хоккеисты Северного флота сыграют с командой ВДВ на чемпионате ВС РФ в Санкт-Петербрге

До отъезда на соревнования хоккеисты Северного флота прошли спортивные сборы в Североморске. .

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