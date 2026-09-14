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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Карелии

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Карелии

vk.com/Прокуратура Республики Карелия Семь человек, включая четверых детей, пострадали в результате столкновения грузовика-рефрижератора с микроавтобусом в Пряжинском районе Карелии, сообщили 14 сентября в МВД по региону.

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