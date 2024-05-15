Новый Аркаим: в малые города вдохнут новую жизнь

В России запустят федеральные проекты, призванные вдохнуть новую жизнь в сотни малых городов. Необходимо осовременить их коммунальную инфраструктуру, нарастить темпы строительства жилья, а также изменить систему льготной ипотеки.
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