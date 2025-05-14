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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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14 мая 2025 года команда учащихся государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.Бобруйска´ приняла участие в г...

14 мая 2025 года команда учащихся государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.Бобруйска´ приняла участие в г...

14 мая 2025 года команда учащихся государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.Бобруйска´ приняла участие в городском краеведческом конкурсе ´Бобруйская цитадель´, посвященном 80-детию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

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