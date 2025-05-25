Эксперт дала россиянам советы по борьбе с прокрастинацией на работе

Одной из самых распространенных проблем среди сотрудников является прокрастинация на рабочем месте. О том, почему она возникает и как с ней бороться, 25 мая рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.
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