Пожар на предприятии вспыхнул ночью в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы потушили горевший производственный цехФото: freepik.com / Ilovehz Сегодня ночью в 1 час 56 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в производственном цеху на улице Коммунистов.