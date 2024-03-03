Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в Россию

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила об окончательном переезде в Россию. Как она рассказала на лекции Всемирного фестиваля молодёжи, данное решение связано с тем, что она считает Россию свободной страной.
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