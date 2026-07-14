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Всё о женщинах

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Стоит ли заводить второго питомца: кому это действительно подходит, а кому нет

Стоит ли заводить второго питомца: кому это действительно подходит, а кому нет

Мечта о втором питомце часто появляется неожиданно. Одним становится жалко животное из приюта, другие замечают, что их любимец скучает, пока кожаные на работе, третьи понимают, что готовы подарить заботу еще одному хвостатому члену семьи.

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