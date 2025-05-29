К волонтерскому корпусу «Москва помогает» присоединились уже 17 тысяч человек

Среди наиболее востребованных товаров — продукты питания и средства гигиены Жители Москвы продолжают помогать жителям новых и приграничных территорий РФ, принося продукты, одежду, бытовую технику и другие необходимые вещи в штабы «Москва помогает».
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