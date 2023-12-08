Дрозденко рассказал, чем транспортная реформа в Ленобласти будет отличаться от петербургской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря, ФедералПресс. В Ленобласти транспортная реформа начнется в 2024 году. Она будет отличаться от той транспортной реформы, которая прошла в Петербурге, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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