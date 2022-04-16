Страна и люди

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Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

В Кодексе об административных правонарушениях появится новая статья 13.48 — за нарушение запрета на публичное отождествление «целей, решений и действий» руководства и военных СССР и нацистской Германии и стран «оси» в ходе Второй мировой войны.

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