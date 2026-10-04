Йеменские хуситы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде

Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении хуситами боевой операции в отношении объекта нефтяной компании Saudi Aramco.
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