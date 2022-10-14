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Эксперт Юшков заявил, что Россия не будет поставлять нефть, если ее ограничат потолком цен

Эксперт Юшков заявил, что Россия не будет поставлять нефть, если ее ограничат потолком цен

Россия не будет поставлять нефть в том случае, если ее ограничат потолком цен. Такой информацией поделился эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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