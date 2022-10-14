Эксперт Юшков заявил, что Россия не будет поставлять нефть, если ее ограничат потолком цен

Россия не будет поставлять нефть в том случае, если ее ограничат потолком цен. Такой информацией поделился эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Россия не будет поставлять нефть в том случае, если ее ограничат потолком цен. Такой информацией поделился эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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