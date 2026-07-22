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«С бывшей женой такого не было»: мать певца SHAMAN публично сравнила его прошлый брак с новыми отношениями

«С бывшей женой такого не было»: мать певца SHAMAN публично сравнила его прошлый брак с новыми отношениями

В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Людмила Дронова, мать Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом SHAMAN), сделала неожиданное заявление о личной жизни сына.

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