Лавров выступил против военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

Размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане и соседних государствах неприемлемо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
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