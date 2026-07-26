Дождь не помешал. Алтайские рыбаки показали свежие летние трофеи

Даже переменчивая летняя погода не мешает жителям региона проводить время с удочкой Фото: "Алтайское рыболовное сообщество" Несмотря на дождливую погоду, рыбаки Алтайского края продолжают возвращаться с водоемов с хорошими уловами.
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