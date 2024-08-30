Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим хочет вернуть чуждый ему Донбасс из-за желания овладеть богатейшими ресурсами на фоне собственной пустеющей казны.
Медведев объяснил, зачем Киеву нужен Донбасс
Комментарии
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Владимир Шалимов
Мысль, конечно, "глубокая" проскочила в черепьяной коробке у этого "Денег нет, но вы держитесь!"...
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Неужели такой нами правил?🤦♂️
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11 час.
Федор Родников
Мало того,он надеется на очередное занятие трона в 2030г,по крайней мере об этом мечтает его жена.
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44 мин.
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