Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 920 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Хуцпа это нормальное психо-физическое состояние жида(не еврея).😅🤣😂Макаревич* заявил...
  • Владимир Алтайцев
    Мнение  лакейки  Запада, ненавидящей  СССР  ничтожно и мерзко.Медведев о задерж...
  • Федор Родников
    Мало того,он надеется на очередное занятие трона в 2030г,по крайней мере об этом мечтает его жена.Медведев объяснил...

Медведев объяснил, зачем Киеву нужен Донбасс

Медведев объяснил, зачем Киеву нужен Донбасс

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что киевский режим хочет вернуть чуждый ему Донбасс из-за желания овладеть богатейшими ресурсами на фоне собственной пустеющей казны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Шалимов
Мысль, конечно, &quot;глубокая&quot; проскочила в черепьяной коробке у этого &quot;Денег нет, но вы держитесь!&quot;...
Ответить
14 час.
ВТ
Василий Топчий
Неужели такой нами правил?🤦‍♂️
Ответить
11 час.
Федор Родников
Мало того,он надеется на очередное занятие трона в 2030г,по крайней мере об этом мечтает его жена.
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх