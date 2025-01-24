Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России в ходе зачистки многоэтажных зданий в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) действовали профессионально, что заставило украинских солдат сдаться в плен.
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