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Где смотреть Спартак – Химки, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 октября

Где смотреть Спартак – Химки, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 октября

В воскресенье, 23 октября, сыграют Спартак и Химки в 14 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

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