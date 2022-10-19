Где смотреть Спартак – Химки, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 23 октября

В воскресенье, 23 октября, сыграют Спартак и Химки в 14 туре РПЛ. Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000₽ после регистрации! Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».