Стало известно, какие продукты сильнее подорожали перед Новым годом на Алтае

При этом в Алтайском крае в ноябре инфляция выросла меньше, чем в других сибирских регионах Сильнее всего за минувший месяц в Сибири, в том числе и в Алтайском крае, выросли цены на яйца (+50%), овощи (на 27,4%) и мясо (12%).